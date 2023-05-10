***KAYSE* *TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









***KAYSE******TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [KAYSE]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149489BIST