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***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

07.12.2023 09:12
***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

KBORU.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Kuzey Boru A.Ş. Miktar: 24.000.000 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi: 08.12.2023, Fiyat: 36,20 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 868.800.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223240


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UMPAS 8,76 3.405.406 % 9,77  
YAYLA 7,14 11.228.391 % 8,51  
ALFAS 101,40 394.118.506 % 6,96  
MRSHL 2.138,00 211.661.077 % 6,79  
IZFAS 10,76 53.296.158 % 6,53  
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Dolar 28,9225 28,9279 % 0,05  
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Sterlin 36,2439 36,4256 % 0,13  
Frank 32,9632 33,1617 % 0,19  
Riyal 7,6887 7,7272 % 0,05  
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12:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,95 23,98 % 0,66  
Platin 897,18 899,83 % 0,66  
Paladyum 947,89 953,74 % 0,66  
Brent Pet. 75,05 75,05 % 0,66  
Altın Ons 2.031,19 2.031,48 % 0,66  
Seans Raporu 12:19
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