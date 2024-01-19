***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.01.2024 18:22
***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KBORU.E paylarında 22/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241748
BIST
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17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0580
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0510
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.965,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.965,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|AKBNK
|40,92
|3.720.070.549
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1884
|30,1926
|% 0,19
|
|Euro
|32,8777
|32,8950
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,1272
|38,3184
|% -0,08
|
|Frank
|34,5684
|34,7767
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0243
|8,0646
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|902,49
|904,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,42
|937,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,62
|79,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,77
|2.025,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem