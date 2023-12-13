***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.12.2023 11:45
***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
KUZEY BORU payları, 14/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 100.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KUZEY BORU XUTUM 14/12/2023
KUZEY BORU XTUMY 14/12/2023
KUZEY BORU XYLDZ 14/12/2023
KUZEY BORU XHARZ 14/12/2023
KUZEY BORU XKTUM 14/12/2023
KUZEY BORU XUSIN 14/12/2023
KUZEY BORU XKMYA 14/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225264
BIST