***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KBORU]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKUZEY BORU payları, 14/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 100.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKUZEY BORU XUTUM 14/12/2023KUZEY BORU XTUMY 14/12/2023KUZEY BORU XYLDZ 14/12/2023KUZEY BORU XHARZ 14/12/2023KUZEY BORU XKTUM 14/12/2023KUZEY BORU XUSIN 14/12/2023KUZEY BORU XKMYA 14/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225264BIST