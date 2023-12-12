***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
12.12.2023 18:10
***KBORU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KBORU]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/12/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kuzey Boru A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Baz Fiyat (TL)
36,2
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/12/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
07-08/12/2023
Açıklamalar
Kuzey Boru A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 100.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 14/12/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 36,20 TL/pay fiyat, "KBORU.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224979
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0511
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1071
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.851,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0473
|29,0542
|% 0,18
|
|Euro
|31,3421
|31,3572
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3330
|36,5152
|% 0,11
|
|Frank
|33,0104
|33,2092
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7211
|7,7598
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|920,60
|922,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,89
|981,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,94
|73,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,87
|1.982,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem