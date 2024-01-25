***KBORU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2024 10:00
***KBORU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KBORU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242666
BIST
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11:158.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 76,09
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1530,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0499
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1533,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2030
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0969
En Düşük
32,8433
11:151.961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BINHO
|470,25
|759.554.169
|% 10,00
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|SELGD
|28,72
|19.191.131
|% 9,95
|
|DIRIT
|18,02
|2.964.092
|% 9,95
|
|AVTUR
|9,43
|6.741.504
|% -4,94
|
|SAMAT
|56,35
|83.891.228
|% -4,49
|
|PAPIL
|88,30
|40.822.414
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,72
|194.767.899
|% -3,47
|
|METUR
|8,36
|49.035.796
|% -2,79
|
|THYAO
|253,00
|1.319.833.230
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,92
|1.317.807.161
|% 4,09
|
|EKOS
|61,65
|1.130.848.856
|% 8,73
|
|ASELS
|49,16
|1.085.527.890
|% 1,57
|
|REEDR
|25,80
|979.686.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,92
|1.317.807.161
|% 4,09
|
|QUAGR
|4,27
|341.404.837
|% 8,93
|
|AKFGY
|1,99
|102.516.643
|% 2,05
|
|REEDR
|25,80
|979.686.323
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|703.625.026
|% 0,37
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2765
|30,2847
|% 0,16
|
|Euro
|33,0555
|33,0719
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4305
|38,6232
|% 0,26
|
|Frank
|34,9469
|35,1574
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0498
|8,0902
|% 0,15
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|904,70
|905,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,51
|963,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,28
|2.014,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem
-
11:27BRLSM
Yüzde 5.43 oranında artışla 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 444, 854 adet işlem
-
11:26KRSTL
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 850, 513 adet işlem
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11:25KRSTL
Yüzde 5.66 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 815, 339 adet işlem
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11:24XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 19, 671.00 milyon TL de