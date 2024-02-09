Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KBORU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

09.02.2024 10:12
***KBORU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KBORU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KBORU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KBORU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248446


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:288.973
Değişim :  0,26% |  23,64
Açılış :  8.993  
Önceki Kapanış :  8.950  
En Düşük
8.943 En Yüksek
9.016
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 54,45 90.900.448 % 10,00  
PKART 60,00 32.355.309 % 9,99  
KLNMA 38,52 4.542.009 % 9,99  
ARZUM 47,20 112.211.078 % 9,97  
BRMEN 4,60 454.264 % 9,52  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 30,6834 30,6862 % 0,31  
Euro 33,0964 33,1054 % 0,17  
Sterlin 38,6253 38,8190 % 0,37  
Frank 34,9357 35,1461 % 0,20  
Riyal 8,1572 8,1981 % 0,25  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,67 22,69 % 0,66  
Platin 887,27 889,54 % 0,66  
Paladyum 880,16 884,55 % 0,66  
Brent Pet. 81,69 81,69 % 0,66  
Altın Ons 2.032,05 2.032,38 % 0,66  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru