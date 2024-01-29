***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
29.01.2024 18:40
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve temel amacı yatırım kararlarını etkileyebilecek finansal ve finansal olmayan bilgileri tüm yatırımcı ve taraflara şeffaf, eşit, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir biçimde ulaştırmayı amaçlayan Bilgilendirme Politikası, yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiş olup Yönetim Kurulunun 2024/02 sayılı 29.01.2024(Bugün) tarihli kararı ile kabul edilerek ekte ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243406
BIST
'
18:058.472
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 125,42
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
18:0530,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2489
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
18:0532,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1274
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
18:051.980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,75
|Açılış
|: 1.980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|539,00
|7.495.768
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|69.787.350
|% 10,00
|
|PKART
|57,20
|27.297.558
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|153.705.985
|% 10,00
|
|SODSN
|81,95
|3.210.458
|% 10,00
|
|SNPAM
|76,70
|12.704.766
|% -9,98
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.554.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,32
|134.751.837
|% -8,01
|
|YGYO
|4,47
|55.845.145
|% -7,07
|
|GARFA
|111,90
|126.447.708
|% -5,09
|
|THYAO
|274,00
|14.988.798.543
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,30
|4.728.357.779
|% 3,18
|
|ASELS
|51,40
|3.921.417.156
|% 4,51
|
|EREGL
|43,72
|3.874.305.595
|% 0,97
|
|PGSUS
|760,50
|3.833.898.695
|% 2,01
|
|EKGYO
|10,20
|3.291.202.853
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,70
|1.263.081.633
|% 4,21
|
|YKBNK
|21,34
|3.440.741.437
|% -1,93
|
|TSPOR
|1,58
|253.894.603
|% -2,71
|
|AKFGY
|2,04
|281.193.154
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3418
|30,3488
|% 0,83
|
|Euro
|32,8263
|32,8374
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3830
|38,5755
|% 0,69
|
|Frank
|35,0058
|35,2167
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0669
|8,1074
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|930,27
|932,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,80
|977,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,95
|81,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,75
|2.030,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR