***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve temel amacı yatırım kararlarını etkileyebilecek finansal ve finansal olmayan bilgileri tüm yatırımcı ve taraflara şeffaf, eşit, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir biçimde ulaştırmayı amaçlayan Bilgilendirme Politikası, yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiş olup Yönetim Kurulunun 2024/02 sayılı 29.01.2024(Bugün) tarihli kararı ile kabul edilerek ekte ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243406BIST