***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 80.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmış olması hususunda Yönetim Kurulumuz 25.12.2023 tarihinde sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiş olup, esas sözleşme değişikliğinin onayı için 26.12.2023 (bugün) tarihinde başvuru gerçekleştirmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229246BIST