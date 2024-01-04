***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin 26.12.2023 tarihinde Kurul'a yapılan başvurusu onaylanmıştır. İlgili maddenin tescili Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 04.01.2024 (bugün) tarihli 10993 Sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232324BIST