***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.01.2024 09:13
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin 26.12.2023 tarihinde Kurul'a yapılan başvurusu onaylanmıştır. İlgili maddenin tescili Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 04.01.2024 (bugün) tarihli 10993 Sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232324
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