***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme
04.01.2024 13:17
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/01/2024 04/01/2024 10993
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232396
BIST
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14:577.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,21
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5729,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5732,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1624
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:571.957,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.957,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:57
|BEGYO
|3,41
|241.633.583
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.116.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.595.305
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
|
|BAYRK
|17,73
|55.006.706
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|17.049.643
|% -5,45
|
|THYAO
|231,60
|2.867.357.781
|% 0,65
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|GUBRF
|163,10
|2.275.539.707
|% -0,24
|
|TUPRS
|142,50
|2.274.411.177
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.052.113.537
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|PETKM
|19,14
|1.551.244.708
|% 5,45
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7731
|29,7780
|% 0,03
|
|Euro
|32,6896
|32,7193
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6660
|37,8549
|% 0,21
|
|Frank
|34,8524
|35,0624
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9172
|7,9569
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|974,70
|976,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,99
|1.071,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,92
|78,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,97
|2.045,27
|% 0,66
|