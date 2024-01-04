***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 03/01/2024 04/01/2024 10993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232396BIST