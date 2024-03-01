***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 2023 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuKamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253268BIST