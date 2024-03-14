***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 2024 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentiler tablosu ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258822BIST