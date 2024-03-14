***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
14.03.2024 17:05
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 2024 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik beklentiler tablosu ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258822
BIST
'
18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0529
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9738
18:052.229,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -11,77
|Açılış
|: 2.229,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|NATEN
|57,35
|191.518.385
|% 9,97
|
|UZERB
|405,50
|15.708.050
|% 9,97
|
|ARTMS
|59,65
|429.403.533
|% 9,95
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|MTRYO
|9,90
|5.230.431
|% -8,92
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|REEDR
|57,15
|2.847.104.453
|% 2,05
|
|ASTOR
|105,20
|2.841.612.860
|% -0,75
|
|JANTS
|257,00
|2.599.462.784
|% 1,18
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|ODAS
|9,96
|783.076.024
|% 2,05
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|REEDR
|57,15
|2.847.104.453
|% 2,05
|
|QUAGR
|4,03
|193.684.599
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1148
|32,1212
|% 0,25
|
|Euro
|35,0968
|35,1104
|% -0,15
|
|Sterlin
|41,3263
|41,5334
|% -0,75
|
|Frank
|36,6938
|36,8777
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6408
|8,6841
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|930,45
|931,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,11
|1.068,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,83
|2.160,14
|% 0,66
|