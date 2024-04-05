***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İç Yönerge









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "Kuzey Boru A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268681BIST