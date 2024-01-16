***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
16.01.2024 13:29
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adatepe 2. Kısım Sulama Projesi Malzeme Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-20. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
16/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
47.007.153 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) tarafından 16.01.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1482451 ihale kayıt numaralı "Adatepe 2. Kısım Sulama Projesi Malzeme Alımı'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 47.007.153 TL (KDV Dahil)'dir.
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240817
BIST