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***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.01.2024 11:52
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü Konya
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
112.507.646 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından 17.01.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1466625 ihale kayıt numaralı "Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 112.507.646 TL (KDV Dahil)'dir. 
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241019


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