***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKonya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Teminiİhaleyi Açan TarafDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü Konyaİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/01/2024İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli112.507.646 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından 17.01.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1466625 ihale kayıt numaralı "Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 112.507.646 TL (KDV Dahil)'dir.İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241019BIST