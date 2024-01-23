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***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

23.01.2024 17:22
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü Konya
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
120.853.766 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından 23.01.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1482495 ihale kayıt numaralı "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 120.853.766 TL (KDV Dahil)'dir.
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.   
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242264


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