***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.03.2024 13:41
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü Konya
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/01/2024
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/03/2024
İhale Sonucu
İhaleye konu iş, şirketin uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
112.507.646 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
17.01.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından gerçekleştirilen 2023/1466625 ihale kayıt numaralı ‘"Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme 14.03.2024 (Dün) tarihinde imzalanmıştır. İşin baz bedeli 112.507.646 TL (KDV Dahil) olup sözleşme bedelinin, 2024 yılı 3.çeyrek itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259125
BIST