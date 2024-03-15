***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKonya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Teminiİhaleyi Açan TarafDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü Konyaİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/01/2024İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/03/2024İhale Sonucuİhaleye konu iş, şirketin uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli112.507.646 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar17.01.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından gerçekleştirilen 2023/1466625 ihale kayıt numaralı ‘"Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme 14.03.2024 (Dün) tarihinde imzalanmıştır. İşin baz bedeli 112.507.646 TL (KDV Dahil) olup sözleşme bedelinin, 2024 yılı 3.çeyrek itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259125BIST