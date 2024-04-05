***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki haliyle kabulüne, yapılacak ilk genel kurulda gündem maddesi olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268678BIST