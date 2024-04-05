***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
05.04.2024 17:56
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki haliyle kabulüne, yapılacak ilk genel kurulda gündem maddesi olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268678
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0563
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0116
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,18
|Açılış
|: 2.385,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|63,80
|2.118.019
|% 10,00
|
|EGEEN
|15.675,00
|555.623.713
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.147.504
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.260.683
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.159.326
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.114.308
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.869.184
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.132.110.846
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.506.282.712
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.524.032
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9449
|31,9521
|% 0,18
|
|Euro
|34,6170
|34,6455
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,1823
|40,3837
|% 0,47
|
|Frank
|35,3266
|35,5037
|% 0,65
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,44
|27,47
|% 0,66
|
|Platin
|928,45
|929,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,80
|1.008,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,44
|91,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.325,62
|2.325,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA