***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 14:20
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki Cam Elyaf Takviyeli Polyester Boru (CTP) yatırımı ile ilgili 6. Bölge desteği ihtiva eden 541018 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında revizyon yaparak yatırım tutarını 468.539.988- TL ye yükseltmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmiş ve 28.12.2023 (bugün) tarihinde talebi uygun görülerek Yatırım Teşvik Belgesi revize edilmiştir. Yatırım için sağlanan destek unsurları aşağıdadır. •KDV İstisnası •Gümrük Vergisi Muafiyeti •Vergi İndirimi (%90, Yatırıma Katkı Oranı %55) •Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (12 yıl) •Sigorta Primi Desteği (10 yıl) •Fâiz/Kâr Payı Desteği •Yatırım Yeri Tahsisi •Gelir Vergisi Stopaj Desteği (10 yıl)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230063
BIST
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15:267.430
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 169,84
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2629,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2632,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1803
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:261.963,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.963,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4454
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7896
|32,8294
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|996,17
|1.002,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,34
|1.141,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,66
|78,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,28
|2.074,55
|% 0,66
|