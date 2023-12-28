***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki Cam Elyaf Takviyeli Polyester Boru (CTP) yatırımı ile ilgili 6. Bölge desteği ihtiva eden 541018 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında revizyon yaparak yatırım tutarını 468.539.988- TL ye yükseltmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmiş ve 28.12.2023 (bugün) tarihinde talebi uygun görülerek Yatırım Teşvik Belgesi revize edilmiştir. Yatırım için sağlanan destek unsurları aşağıdadır. •KDV İstisnası •Gümrük Vergisi Muafiyeti •Vergi İndirimi (%90, Yatırıma Katkı Oranı %55) •Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (12 yıl) •Sigorta Primi Desteği (10 yıl) •Fâiz/Kâr Payı Desteği •Yatırım Yeri Tahsisi •Gelir Vergisi Stopaj Desteği (10 yıl)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230063BIST