***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Devlet Su İşleri 15.GAP Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Malzeme Temini 4.Kısım HDPE" işine ait 44.531.177,12 TL bedelli sözleşmeye istinaden 28.12.2023 tarihinde, ilk hakediş karşılığı olarak 39.179.380,82 TL bedel tahsil edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231012BIST