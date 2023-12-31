***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2023 10:12
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Devlet Su İşleri 15.GAP Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Malzeme Temini 4.Kısım HDPE" işine ait 44.531.177,12 TL bedelli sözleşmeye istinaden 28.12.2023 tarihinde, ilk hakediş karşılığı olarak 39.179.380,82 TL bedel tahsil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231012
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 7.415
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|: 0,50%
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|Açılış
|: 29,5700
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
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29,3811
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|: -0,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.960,12
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5619
|29,5711
|% 0,50
|
|Euro
|32,3908
|32,5862
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,5777
|37,7661
|% 0,58
|
|Frank
|34,9951
|35,2060
|% 0,76
|
|Riyal
|7,8585
|7,8979
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|990,54
|992,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,53
|1.108,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,08
|2.063,42
|% 0,66
|