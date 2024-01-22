***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 10:53
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden yatırımlarından "Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki PPRC Boru ve Ek Parça Üretim Tesisi inşaatı" ile ilgili olarak 20.01.2024 tarihinde Yüklenici Firma ile "Çatı ve cephe panellerin temini ve işçiliği, çelik konstrüksiyon yapımı (malzeme, işçilik, nakliye, montaj dahil), fabrika içi beton kanal ve saha betonu yapım işleri ile ilgili 24.542.230 TL (KDV dahil) tutarında sözleşme imzalanmış olup işlerin teslim süreleri sözleşme tarihinden itibaren 120 gün olarak belirlenmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241850
BIST
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12:578.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,19
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.056
12:5730,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0418
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
12:5732,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0465
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:571.965,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.965,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2381
|30,2423
|% 0,14
|
|Euro
|32,9659
|32,9818
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3020
|38,4941
|% 0,14
|
|Frank
|34,7163
|34,9255
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0383
|8,0786
|% 0,13
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|896,35
|896,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,90
|922,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,11
|2.021,40
|% 0,66
|