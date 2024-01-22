***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin devam eden yatırımlarından "Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki PPRC Boru ve Ek Parça Üretim Tesisi inşaatı" ile ilgili olarak 20.01.2024 tarihinde Yüklenici Firma ile "Çatı ve cephe panellerin temini ve işçiliği, çelik konstrüksiyon yapımı (malzeme, işçilik, nakliye, montaj dahil), fabrika içi beton kanal ve saha betonu yapım işleri ile ilgili 24.542.230 TL (KDV dahil) tutarında sözleşme imzalanmış olup işlerin teslim süreleri sözleşme tarihinden itibaren 120 gün olarak belirlenmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241850BIST