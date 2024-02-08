***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 21.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve ödemesi yapılan Ø1200 mm- Ø 1600 mm çap aralığında Polietilen İçme Suyu Borusu üretim hattını teslim almış olup, 08.02.2024(bugün) itibariyle montaj çalışmalarını tamamlamıştır. Söz konusu hattın faaliyete geçmesiyle mevcut Polietilen Boru üretim kapasitesinde % 9,21 oranında bir artış sağlanması beklenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248047BIST