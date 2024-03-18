***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 ve 4.3.7 numaralı paragrafları uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.02.2024 tarih ve 2024/04 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş ve bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, Şirketimiz tarafından 18.03.2024 (Bugün) tarihinde tebellüğ edilen 13.03.2024tarihli ve E-29833736-110.07.07-51167 sayılı yazısı ile Sn. Ahmet KOYUN, Sn. Selim ERDOĞAN ve Sn. Ünsal SÖZBİR' in Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı paragrafında yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini tarafımıza bildirilmiştir. Yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak olan bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259711BIST