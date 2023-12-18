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***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.12.2023 09:59
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçinde yerleşik bir firma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir Firma arasında HDPE100 altyapı boru satışı hususunda 55.429.425,93 TL (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226301


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Platin 951,50 953,24 % 0,66  
Paladyum 1.172,84 1.175,86 % 0,66  
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