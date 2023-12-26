Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.12.2023 15:57
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz yurtiçinde yerleşik bir firma ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 12.Bölge Müdürlüğü Kayseri idaresinde bulunan "Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme İşi" için 26.12.2023 (bugün) tarihinde 37.580.342 TL (KDV dahil) tutarında "Altyapı HDPE100 Boru" satış sözleşmesi imzalanmıştır.  Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %4,77 dir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229344


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:537.338
Değişim :  1,00% |  72,98
Açılış :  7.303  
Önceki Kapanış :  7.265  
En Düşük
7.203 En Yüksek
7.353
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 489,50 290.004.779 % 10,00  
PCILT 31,90 64.770.991 % 10,00  
ISBTR 548.815,00 2.897.630 % 9,99  
SMRTG 53,80 77.930.645 % 9,98  
BEYAZ 19,08 40.001.566 % 9,97  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Dolar 29,3350 29,3425 % 0,65  
Euro 32,3131 32,3367 % 0,98  
Sterlin 37,1087 37,2948 % 0,49  
Frank 34,0819 34,2872 % 0,38  
Riyal 7,7987 7,8378 % 0,55  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,35 24,38 % 0,66  
Platin 974,33 975,90 % 0,66  
Paladyum 1.200,99 1.207,03 % 0,66  
Brent Pet. 79,31 79,31 % 0,66  
Altın Ons 2.061,64 2.061,96 % 0,66  
Seans Raporu 15:53
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru