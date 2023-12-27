***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz yurtiçinde yerleşik bir firma ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 2.Bölge Müdürlüğü İzmir idaresinde bulunan "Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti Sulaması Yapım İşi" için 27.12.2023 (bugün) tarihinde 26.712.142,55 TL (KDV dahil) tutarında "Altyapı HDPE100 Boru" satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %3,39 dir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229714BIST