***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.12.2023 15:28
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz yurtiçinde yerleşik bir firma ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 2.Bölge Müdürlüğü İzmir idaresinde bulunan "Manisa Kırkağaç Çobanlar Göleti Sulaması Yapım İşi" için 27.12.2023 (bugün) tarihinde 26.712.142,55 TL (KDV dahil) tutarında "Altyapı HDPE100 Boru" satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %3,39 dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229714
BIST