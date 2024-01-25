***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz 25.01.2024 (bugün) tarihinde "Altyapı HDPE100 ve Koruge Boru" ürün grubunda toplam 121.517.064 TL (KDV dahil) tutarında aşağıdaki satış sözleşmelerini imzalamıştır."Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Antalya-Aksu İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Koruge Boru Alımı""Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atıksu ve Yağmursuyu Altyapı İşi Koruge Boru Alımı""Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Asat3/W10 Döşeme Altı Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı Koruge Boru Alımı""DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Sivas Yıldızeli Çakraz Regülatörü Sulaması Yapım İşi HDPE 100 Boru Alımı""İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) Kiraz İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi HDPE 100 Boru Alımı""DSİ 21.Bölge Müdürlüğü Muğla Menteşe Gazeller Sulaması İşi HDPE 100 Boru Alımı""DSİ 22.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane-Şiran Karatepe Göleti ve Ceviz Göleti Sulaması İşi HDPE 100 Boru Alımı"Sözleşme bedellerinin tamamı tahsil edilmiş olup, 2022 yılı hasılata oranı %15,42'dir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242840BIST