***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz 14.02.2024 (dün) tarihinde toplam 96.028.043,00 TL (KDV dahil) tutarında ve tamamı tahsil edilmiş olan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri imzalamıştır. Bu sözleşmelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:Yurtiçinde yerleşik firmalar ile "Malatya İli Depremden Etkilenen Tesislerin Rehabilitasyonu, Adana Yumurtalık Sanko Liman İşletmesi Alt Yapı Çalışması, Adıyaman Gölet Sulamaları, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Atıksu Şebeke Hattı" projeleri, yapım işleri ve boru alımı.Sözleşme bedellerinin, 2022 yılı hasılata oranı %12,19'dur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249679BIST