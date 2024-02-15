***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.02.2024 09:56
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz 14.02.2024 (dün) tarihinde toplam 96.028.043,00 TL (KDV dahil) tutarında ve tamamı tahsil edilmiş olan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri imzalamıştır. Bu sözleşmelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Yurtiçinde yerleşik firmalar ile "Malatya İli Depremden Etkilenen Tesislerin Rehabilitasyonu, Adana Yumurtalık Sanko Liman İşletmesi Alt Yapı Çalışması, Adıyaman Gölet Sulamaları, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Atıksu Şebeke Hattı" projeleri, yapım işleri ve boru alımı.
Sözleşme bedellerinin, 2022 yılı hasılata oranı %12,19'dur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249679
BIST