***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.02.2024 09:25
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz 20.02.2024 (dün) tarihinde toplam 54.531.776,03 TL (KDV dahil) tutarında ve tamamı tahsil edilmiş olan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri imzalamıştır. Bu sözleşmelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Yurtiçinde yerleşik firmalar ile "Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Sulaması, Isparta Atabey Akçay Göleti Sulaması, Aydın- Buharkent Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Konya-Çumra ve Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" projeleri, yapım işleri ve boru alımı.
Sözleşme bedellerinin, 2022 yılı hasılata oranı %6,92'dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250913
BIST