***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.03.2024 10:04
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz 26.03.2024 tarihinde toplam 73.383.849 TL (KDV dahil) tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeler yurtiçinde yerleşik firmalar ile yapılmış olup başta Devlet Su İşleri, Organize Sanayi Bölgesi, İzmir ve Kayseri Su-Kanalizasyon İdaresi olmak üzere "HDPE100 ve Koruge Boru" alım işini kapsamaktadır.
Yapılan sözleşmelerin 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %1,60 dır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263009
BIST