***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve Karlılığa Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz 26.03.2024 tarihinde toplam 73.383.849 TL (KDV dahil) tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeler yurtiçinde yerleşik firmalar ile yapılmış olup başta Devlet Su İşleri, Organize Sanayi Bölgesi, İzmir ve Kayseri Su-Kanalizasyon İdaresi olmak üzere "HDPE100 ve Koruge Boru" alım işini kapsamaktadır.Yapılan sözleşmelerin 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %1,60 dır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263009BIST