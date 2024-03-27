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***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.03.2024 10:04
***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KBORU*** KUZEY BORU A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz 26.03.2024 tarihinde toplam 73.383.849 TL (KDV dahil) tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeler yurtiçinde yerleşik firmalar ile yapılmış olup başta Devlet Su İşleri, Organize Sanayi Bölgesi, İzmir ve Kayseri Su-Kanalizasyon İdaresi olmak üzere "HDPE100 ve Koruge Boru" alım işini kapsamaktadır.
Yapılan sözleşmelerin 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %1,60 dır.  
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263009


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ERSU 45,56 69.677.920 % 10,00  
ODINE 48,28 26.486.794 % 9,98  
KBORU 119,00 403.645.405 % 9,98  
QNBFB 297,50 2.591.225 % 9,98  
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Dolar 32,2270 32,2313 % 0,18  
Euro 35,0745 35,0998 % 0,68  
Sterlin 40,8369 41,0416 % -0,18  
Frank 35,7143 35,8933 % -0,35  
Riyal 8,6324 8,6756 % -0,12  
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11:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,43 24,46 % 0,66  
Platin 902,18 903,59 % 0,66  
Paladyum 988,88 991,59 % 0,66  
Brent Pet. 84,84 84,84 % 0,66  
Altın Ons 2.179,10 2.179,70 % 0,66  
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