***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
17.06.2022 17:07
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KCAER]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname - EK 7f-Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038034
BIST
17:182.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 38,40
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:1817,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3307
En Düşük
17,2421
17:1818,1236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1516
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0967
17:181.023,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.023,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,02
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KUYAS
|6,71
|28.665.012
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.049.785
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.679.397
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|5.052.976
|% -4,80
|
|YGGYO
|21,42
|13.895.129
|% -4,29
|
|BAYRK
|5,97
|7.313.472
|% -4,17
|
|THYAO
|47,76
|3.738.941.838
|% 0,89
|
|EREGL
|28,78
|2.918.976.526
|% -1,44
|
|SISE
|21,88
|1.781.875.308
|% 3,89
|
|SASA
|45,56
|1.588.101.979
|% 0,26
|
|KOZAL
|192,30
|1.367.856.539
|% 7,07
|
|YKBNK
|4,83
|982.261.156
|% 3,87
|
|PRDGS
|2,77
|484.978.832
|% 0,36
|
|ODAS
|2,95
|490.448.377
|% -2,32
|
|AKBNK
|8,87
|1.352.395.193
|% 4,72
|
|TSKB
|2,27
|278.759.164
|% 6,57
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3192
|17,3280
|% 0,17
|
|Euro
|18,1167
|18,1236
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,0579
|21,1635
|% -1,16
|
|Frank
|17,8128
|17,9201
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5993
|4,6223
|% 0,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-17,43
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|58,00
|
|Tam
|6.791
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.334
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,35
|