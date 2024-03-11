***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAliağa A1 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların tamamlanması sonrasında yeniden devreye alınmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇelik profil üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYeni yatırımların devreye alınmasıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi02.01.2024-11.03.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYatırımın tamamlanmasının üretime olumlu etkisi olacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYatırımın tamamlanmasının satışlara olumlu etkisi olacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte fabrika seri üretime başlayacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih12.03.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiOlumsuz bir etkisi olmayacaktırAçıklamalar02.01.2024 tarihli duyurumuz ile ilettiğimiz, toplam üretim miktarımızın içindeki yüksek katma değerli yeni ürünlerin payını arttırmak üzere devreye aldığımız Aliağa A1 fabrika revizyon ve yeni makine-teçhizat yatırımlarımız tamamlanmış olup, yatırım süresince fabrikamızda yaptığımız planlı duruş sona ermiştir ve fabrikamız yarın sabah itibariyle seri üretime başlayacaktır. Aliağa A1 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar sonrasında, artacak olan katma değerli üretim miktarımızla şirketimiz küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedeflemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257670BIST