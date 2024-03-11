***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
11.03.2024 18:40
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Aliağa A1 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların tamamlanması sonrasında yeniden devreye alınması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çelik profil üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yeni yatırımların devreye alınması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
02.01.2024-11.03.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yatırımın tamamlanmasının üretime olumlu etkisi olacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yatırımın tamamlanmasının satışlara olumlu etkisi olacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte fabrika seri üretime başlayacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
12.03.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Olumsuz bir etkisi olmayacaktır
Açıklamalar
02.01.2024 tarihli duyurumuz ile ilettiğimiz, toplam üretim miktarımızın içindeki yüksek katma değerli yeni ürünlerin payını arttırmak üzere devreye aldığımız Aliağa A1 fabrika revizyon ve yeni makine-teçhizat yatırımlarımız tamamlanmış olup, yatırım süresince fabrikamızda yaptığımız planlı duruş sona ermiştir ve fabrikamız yarın sabah itibariyle seri üretime başlayacaktır. Aliağa A1 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar sonrasında, artacak olan katma değerli üretim miktarımızla şirketimiz küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedeflemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257670
BIST