***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.08.2022 09:39
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054920
BIST
12:342.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:3417,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:3418,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:341.032,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.032,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:32
|TRCAS
|10,57
|76.539.553
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.627.330
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.561.789
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.350.183
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.209.342
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,30
|11.823.402
|% -9,56
|
|KZBGY
|28,78
|22.550.673
|% -8,34
|
|BLCYT
|12,02
|40.787.485
|% -6,82
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|TEKTU
|1,74
|42.998.827
|% -6,45
|
|THYAO
|62,60
|3.505.777.313
|% 1,95
|
|YKBNK
|5,67
|917.127.004
|% 0,89
|
|SAHOL
|23,78
|858.234.637
|% -1,49
|
|AKBNK
|10,25
|793.338.144
|% 1,79
|
|GARAN
|18,17
|787.031.095
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|917.127.004
|% 0,89
|
|ODAS
|4,02
|612.145.612
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|606.100.620
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|490.786.479
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,63
|350.413.657
|% -0,55
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9608
|% 0,13
|
|Euro
|18,5086
|18,5212
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,7500
|21,8590
|% -0,39
|
|Frank
|19,0029
|19,1174
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7678
|4,7918
|% 0,09
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.920
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|