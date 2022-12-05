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***KCAER* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

05.12.2022 16:52
***KCAER* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***KCAER******MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KCAER, MTRYO

06.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
METRO YAT. ORT. MTRYO 0,0504924 0,0504924

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KOCAER CELIK KCAER 181,61456 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084391


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 12,87 42.675.215 % 10,00  
EMKEL 5,17 28.768.016 % 10,00  
GLCVY 31,68 101.878.233 % 10,00  
BALAT 14,52 1.280.780 % 10,00  
ALFAS 221,40 300.663.063 % 9,99  
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Riyal 4,9428 4,9676 % 0,01  
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Cumhuriyet 7.186 7.294 2,00  
Tam 7.208 7.265 -9,00  
Yarım 3.496 3.552 -4,00  
Çeyrek 1.753 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,29  
Gümüş Gr. 13,76 13,78 -0,09  
B. Petrol 88,16 88,16 2,59  
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