***KCHOL* *ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.04.2020 20:32
***KCHOL******ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Token Finansal Teknolojiler A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ödeme Sistemleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
18.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/04/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
18.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
17,3556 TL
Toplam Tutar
312,4 milyon TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Token Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin faaliyet konusu, Şirketimizin ana iş kolu olmaması nedeniyle faaliyetlerde önemli etki beklenmemektedir
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 237,5 milyon TL olarak beklenmektedir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulü ile belirlendi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
03/04/2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
275,3 milyon TL - 321,7 milyon TL aralığında
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem tutarı değerleme raporundaki sonuçlara uygundur
Açıklamalar
2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklığımız haline gelen Token Finansal Teknolojiler A.Ş. faaliyetleri, ödeme teknolojilerinin son yıllardaki hızlı dönüşümü dolayısıyla şirketimiz faaliyet konusundan giderek uzaklaşmıştır. Bu kapsamda, ana işkolumuza odaklanmak amacıyla, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak Token Finansal Teknolojiler A.Ş.'nde sahip olduğumuz 18 milyon TL nominal değerli payın 9,8 milyon TL nominal değerli kısmı 170,1 milyon TL bedel ile Koç Holding A.Ş.'ne, 8,2 milyon TL nominal değerli kısmı ise 142,3 milyon TL bedel ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ne olmak üzere toplam 312,4 milyon TL bedel üzerinden satılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin ödemeler 8 Mayıs 2020'de tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841990
BIST