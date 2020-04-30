***KCHOL* *ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***KCHOL******ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [KCHOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıToken Finansal Teknolojiler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÖdeme SistemleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi18.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/04/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı18.000.000 TLBeher Pay Fiyatı17,3556 TLToplam Tutar312,4 milyon TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToken Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin faaliyet konusu, Şirketimizin ana iş kolu olmaması nedeniyle faaliyetlerde önemli etki beklenmemektedirSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 237,5 milyon TL olarak beklenmektedirVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKoç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAna ortakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu dikkate alınarak pazarlık usulü ile belirlendiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası03/04/2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıErnst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar275,3 milyon TL - 321,7 milyon TL aralığındaİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem tutarı değerleme raporundaki sonuçlara uygundurAçıklamalar2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklığımız haline gelen Token Finansal Teknolojiler A.Ş. faaliyetleri, ödeme teknolojilerinin son yıllardaki hızlı dönüşümü dolayısıyla şirketimiz faaliyet konusundan giderek uzaklaşmıştır. Bu kapsamda, ana işkolumuza odaklanmak amacıyla, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak Token Finansal Teknolojiler A.Ş.'nde sahip olduğumuz 18 milyon TL nominal değerli payın 9,8 milyon TL nominal değerli kısmı 170,1 milyon TL bedel ile Koç Holding A.Ş.'ne, 8,2 milyon TL nominal değerli kısmı ise 142,3 milyon TL bedel ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ne olmak üzere toplam 312,4 milyon TL bedel üzerinden satılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin ödemeler 8 Mayıs 2020'de tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841990BIST