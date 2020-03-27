***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 16:01
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832890
BIST
17:5988.317
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.210,76
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.230
17:596,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0543
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:597,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:59336,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,47
|Açılış
|: 336,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,30
|22.001.152
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|374.582.431
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.129.440
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.221.567
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|BRKSN
|2,67
|13.651.480
|% -9,80
|
|GLRYH
|2,40
|4.815.027
|% -9,77
|
|MPARK
|13,82
|50.209.518
|% -9,67
|
|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|THYAO
|8,89
|1.550.930.429
|% -3,89
|
|GARAN
|7,87
|934.848.534
|% -0,88
|
|ASELS
|23,06
|725.812.148
|% -4,95
|
|ECILC
|5,06
|632.408.226
|% 4,33
|
|PGSUS
|34,54
|374.582.431
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|172.414.025
|% 9,52
|
|THYAO
|8,89
|1.550.930.429
|% -3,89
|
|IHLAS
|0,49
|75.585.274
|% 6,52
|
|ODAS
|1,26
|186.924.663
|% -5,26
|
|YKBNK
|1,88
|243.508.845
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9015
|7,9412
|% 1,54
|
|Frank
|6,6844
|6,7247
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7116
|1,7202
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-8,95
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,35
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|24,40
|24,40
|-1,94
|