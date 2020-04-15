***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:00
***KCHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KCHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838246
BIST
14:1596.486
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.063,74
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:156,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:157,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:15380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,92
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.449
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.788.273
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.396.716
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.678.455
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.815.422
|% -9,76
|
|THYAO
|10,69
|1.840.008.875
|% -1,93
|
|PGSUS
|60,00
|1.488.084.336
|% -2,60
|
|ASELS
|26,50
|1.362.362.039
|% -2,86
|
|GARAN
|8,36
|676.986.940
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,44
|562.294.472
|% 4,62
|
|THYAO
|10,69
|1.840.008.875
|% -1,93
|
|YKBNK
|1,97
|277.676.444
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|199.455.410
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|127.867.421
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|69.526.801
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5679
|8,6109
|% -0,15
|
|Frank
|7,0872
|7,1299
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-4,14
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|13,90
|
|Tam
|2.501
|2.566
|14,20
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|6,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|-1,03
|