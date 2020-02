***KCHOL* *HALKS* *BALAT* *KSTUR* *ITTFH* *YBTAS* *BTCIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KCHOL******HALKS******BALAT******KSTUR******ITTFH******YBTAS******BTCIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BALAT, BTCIM, HALKS, ITTFH, KCHOL, KSTUR, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ALI ÖVÜNÇ SAKARYA 1.587,800BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E SÜKRÜ SOYKU 35.000,000BTCIM 3 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E SELÇUK CILASUN 12,687HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E NAZIRE HASOGLU 7.218,270ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET ÖZKAY 364,500ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ARZI ATES 623,700ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E ARIF KODAY 980,100ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E EKREM PARLAK 2.332,800ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E ENDER KOYUNCU 307,800ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E HALIDE BÜTÜN 1.587,600ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E HATICE ÖRS 7.273,800ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E HAYATI ÇELIK 170,100ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEHMET SAMET KARATAS 48,600ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E ZEYNEP YÜKSEL 1.417,500ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E ISMAIL ALKAN 1.976,400KCHOL 16 KOÇ HOLDING A.S. E EBRU MÜT 188,600KSTUR 17 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E AHMET ONUR YILMAZ 519,720YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KUBILAY BILIR 17,850YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KUBILAY BILIR 33,350(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820098BIST