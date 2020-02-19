***KCHOL* *HALKS* *BALAT* *KSTUR* *ITTFH* *YBTAS* *BTCIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.02.2020 16:34
***KCHOL******HALKS******BALAT******KSTUR******ITTFH******YBTAS******BTCIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BALAT, BTCIM, HALKS, ITTFH, KCHOL, KSTUR, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ALI ÖVÜNÇ SAKARYA 1.587,800
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E SÜKRÜ SOYKU 35.000,000
BTCIM 3 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E SELÇUK CILASUN 12,687
HALKS 4 HALK SIGORTA A.S. E NAZIRE HASOGLU 7.218,270
ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET ÖZKAY 364,500
ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ARZI ATES 623,700
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E ARIF KODAY 980,100
ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E EKREM PARLAK 2.332,800
ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E ENDER KOYUNCU 307,800
ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E HALIDE BÜTÜN 1.587,600
ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E HATICE ÖRS 7.273,800
ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E HAYATI ÇELIK 170,100
ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEHMET SAMET KARATAS 48,600
ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E ZEYNEP YÜKSEL 1.417,500
ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E ISMAIL ALKAN 1.976,400
KCHOL 16 KOÇ HOLDING A.S. E EBRU MÜT 188,600
KSTUR 17 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E AHMET ONUR YILMAZ 519,720
YBTAS 18 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KUBILAY BILIR 17,850
YBTAS 19 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KUBILAY BILIR 33,350
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820098
BIST