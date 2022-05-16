***KCHOL* *KLKIM* *SASA* *THYAO* *ALBRK* *MERIT* *SISE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***KCHOL******KLKIM******SASA******THYAO******ALBRK******MERIT******SISE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, KCHOL, KLKIM, MERIT, SASA, SISE, THYAOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL 199.443,409KCHOL 2 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E FERİDUN DEMİRCİ 166,536KLKIM 3 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ENGİN SEVİLMİŞ 1.521,070MERIT 4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E NUSRET ŞİŞMAN 51,000SASA 5 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E AYTEN DURAN 1.583,000SISE 6 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E AYTEN DURAN 3.276,000THYAO 7 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E AYTEN DURAN 2.680,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030580BIST