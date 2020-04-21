***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2020 18:10
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020, 02.04.2020, 16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.04.2020
Tescil Tarihi
16.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2020 - 10062
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02.04.2020 tarihli genel kurul kararı 16.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839608
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9972
En Düşük
6,9352
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6026
En Düşük
7,5188
18:05377,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 377,00
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|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5485
|8,5914
|% -0,61
|
|Frank
|7,1627
|7,2059
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8525
|1,8617
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-14,96
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.475
|-9,60
|
|Tam
|2.480
|2.539
|-21,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-4,80
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,09
|
|B. Petrol
|18,52
|18,52
|-7,05
|
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