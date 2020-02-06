***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
06.02.2020 09:23
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12. 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarının 13 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 13/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817295
BIST
10:34123.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.414,87
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:345,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:346,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:34299,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,43
|Açılış
|: 299,92
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,58
|3.505.485
|% 12,11
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|CEOEM
|8,23
|12.057.135
|% 8,58
|
|RYGYO
|9,06
|23.419.849
|% 7,86
|
|DOKTA
|64,05
|2.173.985
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|THYAO
|14,80
|269.837.505
|% 1,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|SASA
|9,39
|146.517.464
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|ISFIN
|4,61
|98.333.922
|% 2,22
|
|TEKTU
|1,77
|85.395.699
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|90.801.622
|% 2,07
|
|ZOREN
|1,75
|44.062.315
|% 2,34
|
|ODAS
|2,25
|53.552.970
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7520
|7,7908
|% 0,07
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
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