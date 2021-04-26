***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
26.04.2021 08:54
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Mayıs 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 06/05/2021
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930787
BIST
11:401.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:408,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2952
11:4010,0566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0830
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0515
11:40477,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MAALT
|193,60
|6.233.099
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.697.447
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.982.315
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,10
|45.383.208
|% -7,43
|
|GLYHO
|3,62
|36.702.699
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,06
|25.643.871
|% -4,81
|
|GWIND
|5,86
|484.170.411
|% 5,40
|
|GARAN
|7,08
|462.069.653
|% 0,14
|
|EREGL
|18,55
|426.908.588
|% 3,11
|
|PETKM
|6,40
|356.686.808
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|270.141.147
|% 0,72
|
|GWIND
|5,86
|484.170.411
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,08
|144.758.360
|% 0,00
|
|GARAN
|7,08
|462.069.653
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|110.917.026
|% 1,11
|
|PETKM
|6,40
|356.686.808
|% 1,75
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3005
|8,3048
|% -0,76
|
|Euro
|10,0475
|10,0566
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,5623
|11,6203
|% -0,17
|
|Frank
|9,0849
|9,1396
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2166
|2,2277
|% -0,37
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|2,28
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|-0,81
|