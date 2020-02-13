***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.921.284 8.425.093DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-120.913 -100.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.727 -75.444Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-37.344 -39.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.158 14.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20.158 14.280Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar233.152 -27.739Yabancı Para Çevrim Farkları800.908 1.423.353Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)51.606 -4.524Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-137.513 -1.263.591Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115.909 -279.946Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-420.982 -217.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler55.042 314.199Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.594 226Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi32.135 252.385Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.501 61.588DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.239 -127.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.033.523 8.297.178Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.839.807 2.993.354Ana Ortaklık Payları4.193.716 5.303.824Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 37.816.360 24.577.490Finansal Yatırımlar6 0 54.364Ticari Alacaklar8 19.272.813 17.518.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.596.412 1.673.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 17.676.401 15.844.502Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 1.371.816 1.913.929Diğer Alacaklar20 3.151.809 2.552.450Türev Araçlar10 401.156 504.579Stoklar11 17.430.843 14.248.311Diğer Dönen Varlıklar21 2.742.046 3.351.406ARA TOPLAM82.186.843 64.720.825Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar23 41.919 44.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.228.762 64.765.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.579.942 70.314Ticari Alacaklar8 389.699 343.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 389.699 343.774Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 935.471 1.245.560Türev Araçlar10 125.265 419.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 19.955.652 18.256.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 394.783 467.311Maddi Duran Varlıklar13 30.153.905 26.396.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.658.671 6.865.165Şerefiye14 3.545.249 3.244.429Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.113.422 3.620.736Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.483.674 4.407.803Diğer Duran Varlıklar21 2.437.764 2.037.402TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.114.826 60.510.139TOPLAM VARLIKLAR151.343.588 125.275.881KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 13.641.034 8.031.703Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 7.644.733 7.581.929Ticari Borçlar8 26.727.432 15.597.256İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 1.118.902 1.196.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 25.608.530 14.400.872Diğer Borçlar20 3.812.230 3.293.252Türev Araçlar10 124.311 487.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 96.602 195.000Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.418.190 1.166.305Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.560.146 4.223.207ARA TOPLAM59.024.678 40.575.943Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler23 1.443 2.512TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.026.121 40.578.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 39.010.324 34.200.045Diğer Borçlar20 414.700 622.050Türev Araçlar10 142.587 49.450Uzun Vadeli Karşılıklar1.074.546 919.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 935.265 764.110Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 139.281 155.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.023.651 902.826Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 999.624 1.044.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.665.432 37.739.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.691.553 78.317.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.282.060 33.284.262Ödenmiş Sermaye22 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları22 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -297.850 -225.146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -405.009 -280.270Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.557.523 24.216.413Net Dönem Karı veya Zararı4.391.159 5.537.028Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.369.975 13.674.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.652.035 46.958.410TOPLAM KAYNAKLAR151.343.588 125.275.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 152.906.954 142.469.768Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı609.053 778.540TOPLAM HASILAT4 153.516.007 143.248.308Satışların Maliyeti25 -131.551.404 -120.252.216Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-379.844 -557.302TOPLAM MALİYETLER-131.931.248 -120.809.518TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.355.550 22.217.552FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)229.209 221.238BRÜT KAR (ZARAR)21.584.759 22.438.790Genel Yönetim Giderleri25 -5.158.955 -4.023.287Pazarlama Giderleri25 -8.150.011 -6.707.793Araştırma ve Geliştirme Giderleri25 -344.697 -281.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 3.626.010 5.637.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -4.086.379 -7.275.918Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 2.902.947 3.175.787ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 10.373.674 12.963.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 133.224 351.917Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -33.464 -192.612FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.473.434 13.122.736Finansman Gelirleri28 11.039.996 12.392.436Finansman Giderleri28 -15.966.207 -16.824.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 5.547.223 8.690.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri374.061 -265.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -578.211 -706.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 952.272 441.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.921.284 8.425.093DÖNEM KARI (ZARARI)5.921.284 8.425.093Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 1.530.125 2.888.065Ana Ortaklık Payları4 4.391.159 5.537.028Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 35 1,73200000 2,18300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.017.986 6.830.054Dönem Karı (Zararı)5.921.284 8.425.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.789.549 3.784.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 2.765.255 2.113.296Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler36 113.587 406.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36 302.726 66.188Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler27 -627 -187.941Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 3.510.695 2.226.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.082.111 2.147.057Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler333.994 -4.907Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -161.764Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler495.758 -4.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -2.902.947 -3.175.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -374.061 265.678Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 -45.504 -53.792İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 0 8.191Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 4.320 -27.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36 8.053.909 -5.933.546Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.764.742 6.275.571Alınan Temettüler7 908.780 1.088.707Vergi İadeleri (Ödemeleri)-655.536 -534.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.955.333 -6.524.418Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 13.762İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 15.209İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-200.612 -1.588.718Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.102.060 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.566.723 1.626.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -5.765.261 -5.870.888Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -454.123 -720.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.016.730 -2.219.270Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 69.495.184 51.469.336Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -64.749.365 -48.805.196Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -436.480 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-525.474 106.786Ödenen Temettüler-3.433.426 -3.392.767Ödenen Faiz-5.355.343 -3.207.243Alınan Faiz1.977.648 1.469.761Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.526 140.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.045.923 -1.913.634Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.702.477 5.468.120NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.748.400 3.554.486DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.206.712 19.652.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36 35.955.112 23.206.712Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -163.738 1.094.287 -1.080.977 -111.978 2.602.389 19.211.387 4.908.740 29.972.582 12.958.436 42.931.018Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-896.001 -896.001 -107.781 -1.003.782Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.078.624 6.987.364 -4.908.740 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.330 951.080 -665.964 -456.990 5.537.028 5.303.824 2.993.354 8.297.178Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı-10.688 -10.688 76.697 66.009Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.029.094 -1.029.094 -2.363.673 -3.392.767Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-78 -9.832 1.021 -917 -19.920 -29.726 120.447 90.721Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.635 -26.635 -3.332 -29.967Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.537.028 -5.537.028 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.704 494.164 -1.246.403 627.500 4.391.159 4.193.716 1.839.807 6.033.523Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı10.383 10.383Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.250.332 -3.433.426Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması83.002 83.002Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-12.824 -12.824 12.967 143Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818901BIST