***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.872.521 717.431DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.667 -14.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.290 -23.518Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar68.910 4.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.047 4.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13.047 4.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-73.231 -232.449Yabancı Para Çevrim Farkları438.387 390.979Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-581.594 -452Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)415.079 -167.902Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-104.695 -53.724Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-306.735 -444.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.327 42.701Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi143.608 23Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-100.314 30.859Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23.033 11.819DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.564 -246.593TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.818.957 470.838Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-449.127 56.376Ana Ortaklık Payları3.268.084 414.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 55.020.804 37.816.360Finansal Yatırımlar6 7.454.392 0Ticari Alacaklar8 17.915.571 19.272.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.610.909 1.596.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 16.304.662 17.676.401Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 130.671.150 1.371.816Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı46.596.586 0Diğer Alacaklar17 2.074.638 3.151.809Türev Araçlar3.571.131 401.156Stoklar10 13.555.288 17.430.843Diğer Dönen Varlıklar18 24.848.273 2.742.046ARA TOPLAM301.707.833 82.186.843Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar41.430 41.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR301.749.263 82.228.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 55.189.436 1.579.942Ticari Alacaklar8 388.047 389.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 388.047 389.699Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 129.118.068 935.471Türev Araçlar3.518.063 125.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 5.814.443 19.955.652Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller392.122 394.783Maddi Duran Varlıklar11 35.084.939 30.153.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.124.362 7.658.671Şerefiye3.539.485 3.545.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.584.877 4.113.422Ertelenmiş Vergi Varlığı15 7.794.467 5.483.674Diğer Duran Varlıklar18 2.537.950 2.437.764TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.961.897 69.114.826TOPLAM VARLIKLAR553.711.160 151.343.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 26.949.902 13.641.034Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 43.255.861 7.644.733Ticari Borçlar8 20.218.165 26.727.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 1.069.114 1.118.902İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 19.149.051 25.608.530Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 235.997.738 0Diğer Borçlar17 4.729.796 3.812.230Türev Araçlar2.064.300 124.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 447.411 96.602Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.768.921 1.418.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 22.851.448 5.560.146ARA TOPLAM358.283.542 59.024.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.074 1.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER358.284.616 59.026.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 102.250.850 39.010.324Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar14 2.414.538 0Diğer Borçlar17 207.350 414.700Türev Araçlar8.396.177 142.587Uzun Vadeli Karşılıklar4.334.276 1.074.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.998.765 935.265Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.335.511 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.000.078 1.023.651Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 1.070.573 999.624TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.673.842 42.665.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER477.958.458 101.691.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.939.904 36.282.060Ödenmiş Sermaye19 2.535.898 2.535.898Sermaye Düzeltme Farkları19 967.288 967.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.286 9.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -201.990 -297.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -211.805 -405.009Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 523.765 523.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.847.650 28.557.523Net Dönem Karı veya Zararı3.469.812 4.391.159Kontrol Gücü Olmayan Paylar35.812.798 13.369.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.752.702 49.652.035TOPLAM KAYNAKLAR553.711.160 151.343.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32.195.533 34.095.399Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı7.240.198 166.303TOPLAM HASILAT4 39.435.731 34.261.702Satışların Maliyeti-29.309.591 -29.774.324Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-3.042.931 -98.236TOPLAM MALİYETLER32.352.522 29.872.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.885.942 4.321.075FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.197.267 68.067BRÜT KAR (ZARAR)7.083.209 4.389.142Genel Yönetim Giderleri-2.572.799 -1.174.338Pazarlama Giderleri-2.009.395 -1.783.189Araştırma ve Geliştirme Giderleri-102.096 -81.365Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.194.826 924.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.974.263 -1.109.753Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 441.042 779.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 1.060.524 1.944.846Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.580.735 50.735Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.513 -5.256FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.638.746 1.990.325Finansman Gelirleri22 3.325.003 2.671.314Finansman Giderleri22 -5.221.129 -3.818.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4 2.742.620 843.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri129.901 -125.589Dönem Vergi (Gideri) Geliri-265.780 -96.630Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 395.681 -28.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.872.521 717.431DÖNEM KARI (ZARARI)2.872.521 717.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-597.291 -61.878Ana Ortaklık Payları4 3.469.812 779.309Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr.) 27 1,36800000 0,30700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI437.011 5.873.257Dönem Karı (Zararı)2.872.521 717.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler384.767 1.354.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 895.994 643.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 2.183.773 -41.216Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 473.836 217.855Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.015.350 924.396Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-201.867 404.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler152.674 -108.413Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler152.674 -108.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -441.042 -779.731Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-129.901 125.589Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -57.436 -32.268Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -3.506.614 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28 -3.372.085 3.577.486Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-114.797 5.649.750Alınan Temettüler7 1.109.366 414.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)-557.558 -191.154YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.798.714 -1.856.864İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-31.078 -69.171Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -1.102.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri403.241 373.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.365.083 -1.020.771Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,21 11.791.634 -38.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-465.147 7.701.768Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 21.636.071 25.023.714Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -20.486.917 -16.425.726Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -192.698 -109.946Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-131.366 5.011Ödenen Temettüler-294.276 -193.228Ödenen Faiz-1.268.939 -952.972Alınan Faiz272.978 344.532Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.770.578 11.718.161Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.366.778 1.380.682NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.137.356 13.098.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.955.112 23.206.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 53.092.468 36.305.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -225.146 2.035.535 -1.745.920 -569.885 523.765 24.216.413 5.537.028 33.284.262 13.674.148 46.958.410Transferler5.537.028 -5.537.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.880 235.409 -356.240 -241.136 779.309 414.462 56.376 470.838Sermaye Arttırımı10.383 10.383Kar Payları-1.183.094 -1.183.094 -2.226.468 -3.409.562Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-10.024 -10.024 10.024 0Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -228.026 2.270.944 -2.102.160 -811.021 523.765 28.560.323 779.309 32.505.606 11.524.463 44.030.069Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -297.850 2.529.699 -2.992.323 57.615 523.765 28.557.523 4.391.159 36.282.060 13.369.975 49.652.035Transferler4.391.159 -4.391.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.172 251.789 -323.497 -124.848 3.469.812 3.268.084 -449.127 2.818.957Kar Payları-294.276 -294.276Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması101.032 -886.526 1.345.234 -68.948 -101.032 389.760 23.186.226 23.575.986Dönem Sonu Bakiyeler2.535.898 967.288 9.286 -201.990 1.894.962 -1.970.586 -136.181 523.765 32.847.650 3.469.812 39.939.904 35.812.798 75.752.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846631BIST