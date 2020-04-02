***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nca önerilenden farklı bir kar dağıtım kararının onaylanmasıKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 Peşin 0,2095000 20,95 0 0,2095000 20,95B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 Peşin 0,2095000 20,95 15 0,1780750 17,8075Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.04.2020 06.04.2020 08.04.2020 07.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 0 0B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan kar dağıtım önerisinin kabul edilmemesine ve Şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesine uygun olarak- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaşmış olduğundan 2019 yılı için ayrılmamasına,- Kar dağıtımının, 2019 yılı kârındano 220.139.469,90 TL pay sahiplerine birinci temettü,o 11.500.000-TL esas sözleşmenin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,o 127.930.922,93 TL'nin Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,o 311.131.171,60 TL pay sahiplerine ikinci temettü,şeklinde gerçekleştirilmesine,- Ortaklara nakden ödenecek toplam 531.270.641,50 TL temettü ile intifa senedi sahipleri ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılacak ödemelerden sonra TFRS'ye göre kalan 3.720.457.435,57 TL ile VUK kayıtlarına göre kalan 1.391.637.362,52 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve temettü ödeme tarihinin 6 Nisan 2020 olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.535.898.0502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 507.179.610Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.547.223.000 2.149.775.270,414. Vergiler ( - ) 374.061.000 87.436.343,465. Net Dönem Kârı 4.391.159.000 2.062.338.926,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.391.159.000 2.062.338.926,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.391.159.000 2.062.338.926,959. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.630.398 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.402.789.398 2.062.338.926,9511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 220.139.469,9 126.794.902,5* Nakit 220.139.469,9 126.794.902,5* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 11.500.000 11.500.000* Çalışanlara 11.500.000 11.500.000* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 127.930.922,93 127.930.922,9315. Ortaklara İkinci Kâr Payı 311.131.171,6 404.475.73916. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.720.457.435,57 1.391.637.362,5220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 142.203.031,98 0 3,24 0,2095 20,95B Grubu 345.275.539,04 0 7,86 0,178075 17,8075TOPLAM 487.478.571,02 0 11,1Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834456BIST