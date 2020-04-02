***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2020 21:58
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nca önerilenden farklı bir kar dağıtım kararının onaylanması
Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 Peşin 0,2095000 20,95 0 0,2095000 20,95
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 Peşin 0,2095000 20,95 15 0,1780750 17,8075
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 06.04.2020 06.04.2020 08.04.2020 07.04.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 0 0
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan kar dağıtım önerisinin kabul edilmemesine ve Şirket esas sözleşmesinin 19'uncu maddesine uygun olarak
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaşmış olduğundan 2019 yılı için ayrılmamasına,
- Kar dağıtımının, 2019 yılı kârından
o 220.139.469,90 TL pay sahiplerine birinci temettü,
o 11.500.000-TL esas sözleşmenin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
o 127.930.922,93 TL'nin Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
o 311.131.171,60 TL pay sahiplerine ikinci temettü,
şeklinde gerçekleştirilmesine,
- Ortaklara nakden ödenecek toplam 531.270.641,50 TL temettü ile intifa senedi sahipleri ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılacak ödemelerden sonra TFRS'ye göre kalan 3.720.457.435,57 TL ile VUK kayıtlarına göre kalan 1.391.637.362,52 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve temettü ödeme tarihinin 6 Nisan 2020 olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.535.898.050
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 507.179.610
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.547.223.000 2.149.775.270,41
4. Vergiler ( - ) 374.061.000 87.436.343,46
5. Net Dönem Kârı 4.391.159.000 2.062.338.926,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.391.159.000 2.062.338.926,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.391.159.000 2.062.338.926,95
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.630.398 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.402.789.398 2.062.338.926,95
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 220.139.469,9 126.794.902,5
* Nakit 220.139.469,9 126.794.902,5
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 11.500.000 11.500.000
* Çalışanlara 11.500.000 11.500.000
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 127.930.922,93 127.930.922,93
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 311.131.171,6 404.475.739
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.720.457.435,57 1.391.637.362,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 142.203.031,98 0 3,24 0,2095 20,95
B Grubu 345.275.539,04 0 7,86 0,178075 17,8075
TOPLAM 487.478.571,02 0 11,1
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834456
BIST