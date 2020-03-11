***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.03.2020 19:19
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmış ve Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "BB-", kısa vadeli kredi notu "B" ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
S&P raporunda, kredi göstergelerinin daha yüksek bir derecelendirme notuna işaret etmesine rağmen, Şirketin kredi notunun ülkenin "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesi ile sınırlı olduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827234
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2122
En Düşük
6,1306
18:056,9933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,53
|Açılış
|: 328,11
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
325,98
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9437
|7,9835
|% 0,21
|
|Frank
|6,6003
|6,6401
|% 1,18
|
|Riyal
|1,6501
|1,6584
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-15,55
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,88
|35,88
|-1,34
|