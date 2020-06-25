***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.06.2020 19:10
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B1", görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852984
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 388,08
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4833
|8,5258
|% -0,02
|
|Frank
|7,1966
|7,2399
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|0,04
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.590
|2.604
|3,40
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|1,60
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|1,05
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem