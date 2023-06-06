***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.06.2023 20:50
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/10/20222
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmış olup, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "negatif" görünüm ile "B+"ya yükseltilmiş, kısa vadeli kredi notu ise "B" olarak korunmuştur.
Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin açıklamalar internet sitemizde kamunun bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156601
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2439
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,2245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,3239
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.357,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,18
|Açılış
|: 1.357,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5016
|21,5061
|% 1,17
|
|Euro
|23,0652
|23,2326
|% 1,45
|
|Sterlin
|26,6605
|26,7942
|% 1,18
|
|Frank
|23,6120
|23,7542
|% 1,07
|
|Riyal
|5,7198
|5,7485
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.360
|18,85
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.521
|4.624
|99,00
|
|Çeyrek
|2.253
|2.312
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,34
|16,35
|0,23
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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