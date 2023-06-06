***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/10/20222Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Şirketimizle ilgili yıllık gözden geçirme çalışması tamamlanmış olup, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "negatif" görünüm ile "B+"ya yükseltilmiş, kısa vadeli kredi notu ise "B" olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin açıklamalar internet sitemizde kamunun bilgisine sunulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156601BIST