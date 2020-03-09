***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
09.03.2020 19:56
***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ort
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
0
En Düşük
0
18:056,1429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1289
18:056,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0617
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
18:05327,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -4,16
|Açılış
|: 327,81
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9832
|8,0232
|% -0,65
|
|Frank
|6,5316
|6,5709
|% -1,21
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-17,15
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,87
|36,87
|2,51
|